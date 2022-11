Afrique du Sud: Basket - BAL Elite 16 - Le COSPN débarque à Johannesburg

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le COSPN est logé dans le groupe B aux côtés des City Oilers (Ouganda), Ferroviário da Beira (Mozambique) et Matero Magic (Zambie). Les représentants malgaches affronteront, demain, pour leur premier match, les City Oilers d'Ouganda. Le groupe A est composé de NBA Academy, Urunani (Burundi), Kenya Ports Authority (Kenya) et Cape Town Tigers (Afrique du Sud). Les huit équipes engagées dans ce tournoi vont essayer de décrocher les 3 places qualificatives pour la Basket-ball Africa League. Les deux finalistes et l'équipe classée troisième empocheront leur ticket.

