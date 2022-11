Madagascar: Parti AVI - Ratsirahonana lâche la barre

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les faits récents et à moyen terme indiquent qu'en matière de coalition politique, le trio qui assure la présidence collégiale des Jaune n'ont pas les mêmes obédiences. Sauf changement, Johanita Ndahimananjara est proche de Hery Rajaonarimampianina, ancien chef d'Etat. Jean-Jacques Rabenirina est derrière le député Siteny Randrianasoloniaiko, dont les aspirations présidentielles sont lisibles. Sylvain Rabetsaroana, quant à lui, est un proche du président de la République, Andry Rajoelina. Les déclarations à la presse de Sylvain Rabetsaroana et Jean-Jacques Rabenirina, à Toamasina, laissent entrevoir cette différence d'obédience. Le premier souligne sans ambages que l'AVI "soutient le pouvoir". Le second tend à le recadrer en affirmant que le respect de l'Etat de droit, de la bonne gouvernance, la démocratie et la décentralisation effective sont les socles des Jaunes et que, "nous soutiendrons la personnalité politique, le pouvoir qui respecte ces principes", sans plus de précision. Une manière de laisser la porte ouverte à toutes les possibilités.

Une des méthodes d'action des Jaunes et bleu est, égale-ment, d'avancer en ordre dispersé, s'intégrer dans d'autres entités politiques, avant de se regrouper le moment venu, comme maintenant. Garry Fabrice Ranaivoson Obédiences différentes Des figures de l'AVI, ministres ou sénateurs durant le précédent quinquennat ont, par exemple, fièrement endossé la casaque bleue du parti "Hery vaovao ho an'i Madagasikara" (HVM), durant le précédent quinquennat, dont l'ancienne ministre Ndahimananjara. En vue de la présidentielle de 2023, les Jaunes et bleus resserrent les rangs donc et font parler d'eux en soignant leur communication politique par des déclarations choques.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.