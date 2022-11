Madagascar: Star Academy - Anisha entretient le rêve

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il reste donc une marche à franchir à Anisha pour arriver au bout de son rêve avec tout le pays derrière elle. Pourquoi pas après tout? Marghe vainqueur de The Voice l'année dernière a montré que tout est possible. Rendez-vous samedi. Si Anisha gagne, elle touchera un chèque de 100.000 euros ainsi que l'enregistrement d'un album chez Sony Music Enterter-naiment France. On touche du bois.

Enola et Lea complètent la liste des finalistes. Chris et Tiana quittent la villa. Anisha est donc la toute première Malgache à disputer la finale de ce fameux con-cours. C'est déjà un exploit quoiqu'il arrive désormais. Anisha peut compter sur le soutien inconditionnel de la diaspora malgache en France qui, a en juger les résultats est déterminant. Il va sans dire que la communauté malgache en France va redoubler d'efforts pour la victoire d'Anisha. Sur sa page Facebook le président de la République a également félicité Anisha dont il a salué le talent et apprécié la prestation lors de la demi-finale. Il a souligné son soutien indéfectible à Anisha, un exemple pour la jeunesse.

