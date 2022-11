Madagascar: Trail-UTCS - Le trio vétéran Jean de Dieu-Martial-Ramanandraitsiory sur la ligne de départ

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les traileurs devront rallier Ankadimanga en 13 heures. Ce parcours est une invitation à découvrir le riche territoire des maraîchers à Ambatofotsy et Ankadinandriana. Entre les deux localités, de beaux paysages sculptés par des rochers de granite et des formations de caves constituent le décor. Quant au trail Avaradrano, la course se déroulera le dimanche au départ d'Ankadimanga jusqu'à Ambohimanga. Le parcours est caractérisé par une succession de collines, de forêts et de vallées encaissées. Le trajet traverse les deux points les plus importants de l'histoire de l'Imerina, notamment, à Ambohidrabiby et Ambohimanga.

Les concurrents inscrits au trail d'Ambodirano joindront Ambohitrimanjaka ce vendredi à 4 heures 30 du matin et devront rallier Ambatofotsy au bout de 13 heures au maximum. Son ascension progressive vers Ambonivohitra aboutit à un splendide panorama sur la grande plaine du Betsimisaraka dont le paysage est peaufiné par des cultures maraîchères et fruitières. Le parcours s'enchaînera par une traversée de la ligne de crêtes d'Ivatobe pour rejoindre Antsahadinta, Ambatomalaza et Ambohijoky. Le départ du trail Vakinisisaony est donné ce samedi, toujours à 4 heures 30 à Ambatofotsy.

" L'UTCS est parti de l'objectif de promouvoir et relancer le tourisme national. L'Ortana, parmi les pionniers de la randonnée pédestre à Madagascar, s'est rendu fidèle à cette activité depuis plus de 10 ans. La mise en avant des collines sacrées, sites emblématiques de la région Analamanga s'est révélée comme une mission prioritaire pour nous. L'organisateur a ciblé la participation des pays francophones qui regroupent un des plus grands nombres d'amateurs de trail au monde. Bon nombres de coureurs de nationalités étrangères comme des Américains, des Allemands, des Camerounais et bien d'autres ont également répondu à l'appel ", a fait savoir Harimisa Razafinavalona, directeur de l'Ortana.

Le marathonien de la gendarmerie, Jean de Dieu Rakotondrasoa, non moins multiple champion du marathon de 2016 à 2022 dans sa catégorie est engagé sur deux épreuves à savoir celles des 51 km et 47 km. Ce fidèle de l'UTCS sera aux côtés de son collègue Ramanandraitsiory Andrianarison, 12 fois sur le podium de l'UTOP dans la catégorie V3 et recordman de l'Ultra 126 km de l'UTOP avec un chrono de 24h 42min réalisé en 2019. D'habitude, il participe à l'ultra de 142 km, mais cette-fois-ci, il a décidé de participer à ces deux courses. Lafiteny Martial, pour sa part, bouclera la distance de 47 km. Le champion de la catégorie senior Tahirinirina Jeannot Avotraniaina sera également en lice, ainsi que Alfred Razafintsalama, membre de l'Union des Journalistes sportifs de Madagascar (UJSM).

La crème du trail malgache sera au rendez-vous de la troisième édition de l'UTCS qui se déroulera ce week-end, les 25, 26 et 27 novembre. Ils sont 613 coureurs à la conquête des 12 sommets d'Analamanga d'une distance de 142 km. Les principales épreuves sont, entre autres, le trail d'Ambodirano de 51 km doté d'un dénivelé positif cumulé de 2 513 m, le trail Vakinisisaony de 44 km avec 1 786 m de dénivelé positif et le trail d'Avaradrano de 47 km dont 2 007 m de dénivelé. Dans la catégorie vétéran, trois experts en la matière sont venus récupérer leur dossard à Antaninarenina, samedi. Malgré l'avancement de leurs âges, ce trio sexagénaire malgache est prêt à relever le défi. Ils ne loupent aucune occasion pour participer afin de vivre leur passion.

