Madagascar: Gendarmerie Ambohimahitsy - Un homme placé en garde à vue se pend dans sa cellule

Vers 6 heures 30 du matin, c'est le planton de cette unité venu inspecter la cellule qui a fait la découverte macabre. D'après lui, le suspect s'était pendu à l'aide de ses effets personnels. Il a donc tout de suite alerté ses supérieurs. Saisis de l'affaire, des éléments de la section de recherche criminelle de la gendarmerie à Fiadanana se sont dépêchés sur place en présence de l'épouse de la victime et du médecin-chef du centre de santé de base (CSB2) d'Ambohimangakely. Pour la suite de l'enquête, la dépouille a été amenée à la morgue de l'hôpital Joseph Ravoahangy-Andrianavalona Ampefiloha pour une autopsie. On attend la suite de cette affaire.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

