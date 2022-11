Madagascar: Acte de vandalisme - La centrale de la Jirama à Marolambo incendiée

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Nous avons décidé de ne pas nous lancer dans des actes de répression, pour éviter que le massacre à Ikongo se reproduise ici ", enchaine cet élu. La région d'Atsinanana ne cautionne pas cet acte de vandalisme, et appelle au calme. " La destruction des infrastructures de la Jirama ne va pas résoudre le problème de la coupure d'électricité. L'avancement de la réhabilitation de la route est déjà une solution. Cela va faciliter le transport des carburants et du groupe électrogène qui est déjà à Mahanoro ", peut-on lire dans une publication sur sa page Facebook. Après cet incendie, Marolambo se trouve dans le noir.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.