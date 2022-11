Afrique Australe: Jeux des Iles - La XIe édition du 25 août au 3 septembre à Madagascar

L'Etat, le CIJ et le COM ont confirmé la tenue des prochains jeux des Iles sur le sol malgache. Ce sera la troisième organisation pour la Grande Ile.

Confirmée. La XIème édition des jeux des Iles de l'océan Indien (JIOI) aura bel et bien lieu à Madagascar. Le comité olympique (COM) sort de son silence. Le secrétaire général du COM casse les rumeurs sur les bruits de coulisse que les prochains jeux n'auront pas lieu sur le sol malgache. "L'État par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a envoyé une lettre officielle au COM et au CIJ mentionnant la confirmation de la tenue des jeux à Madagascar" a mentionné Jean Alex Harinelina Randriamanarivo, secrétaire général du COM.

Le président du COM, Siteny Randrianasoloniaiko est depuis quelques jours en mission à Mauricie faisant la campagne puis en tournée dans les autres îles voisines. "Madagascar a proposé au conseil international des jeux (CIJ) lors d'une réunion en vision conférence ce jeudi la tenue de la XIème édition des jeux entre le mercredi 23 août et dimanche 3 septembre " relate le SG du COM. La cérémonie d'ouverture aura lieu le vendredi 25 août et la clôture officielle le 3 septembre. Après visite des lieux, l'État, par le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, a envoyé une lettre officielle autorisant le CIJ à occuper des bureaux au stade Barea à Mahamasina.

"Les vingt-trois disciplines proposées lors de la première réunion du CIJ au mois de janvier sont toutes retenues... C'est le règlement des jeux qui confirmera tout... précisant qu'une discipline est maintenue si au moins trois pays sont engagés" souligne Harinelina Randriamanarivo, commissaire général des jeux. Moyens du bord Quand aux points d'interrogation sur les sites de compétition et d'entraînement à neuf mois des jeux, "nous avons six gymnases, entre autres le Palais des sports, les gymnases d'Ankorondrano, d'Ankatso, d'Ampefiloha et de Vontovorona qui nécessitent tous une réhabilitation...

L'athlétisme devrait se dérouler à Alarobia. Ce stade répondra aux normes après réhabilitation, et la natation soit à Antananarivo, à Toamasina ou à Mahajanga qui est en cours de finition... et le surf à Tolagnaro, un site qui a séduit les experts,... " rassure-t-il. Madagascar va aussi calquer la formule mauricienne car il n'y aura pas de village des jeux, les délégations seront hébergées dans des hôtels comme lors des Xèmes JIOI.

Concernant la préparation des athlètes avec le peu de temps qui reste, plusieurs fédérations concernées ont déjà procédé au premier regroupement, en attendant le déblocage du budget alloué aux jeux. La deuxième réunion présentielle du CIJ est prévue du 14 au 16 décembre à Antananarivo. Le défi sera de taille, Madagascar arrivera-t-il avec ses conditions actuelles, à se hisser sur la plus haute marche au classement des médailles comme lors des deux éditions au pays en 1990 et en 2007.