Madagascar: Le lac Anosy en quelques phrases

Lorsque Radama Ier monte sur le trône en 1828, il initie son peuple à la civilisation moderne. Et s'il accueille bien les Européens, il ne le fait pas sans intérêt. Il attend d'eux des enseignements profitables, des armes pour vaincre, ainsi que tous les moyens propres à assoir sa domination et à l'étendre jusqu'à la mer, conformément à la politique définie par son grand monarque de père, Andrianampoinimerina. Il fait alors appel à des initiateurs européens, en dosant avec habileté les influences anglaises et françaises qui agissent autour de lui pour la prépondérance, et il joue avec finesse de leurs querelles et de leurs rivalités.

