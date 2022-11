Madagascar: Tsaratanàna - Deux personnes enlevées par des bandits armés

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Cet homme affirme que les motifs de ce nouveau rapt ne sont pas encore connus, mais il déplore le fait que la population ne soit plus à l'abri des actes machiavéliques des dahalo. L'enclavement total du district avec, notamment, l'état catastrophique de la RN33A reliant Maevatanàna à Tsaratanàna, débouchant jusqu'à Andilamena et Ambatondrazaka donne de l'avantage aux dahalo. Cette route nationale n'a jamais fait l'objet ni d'entretien ni de réhabilitation. C'était en 2019 qu'une délégation dirigée par le Premier ministre, composée du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Sécurité publique et du secrétaire d'Etat à la gendarmerie avait effectué une descente sur les lieux dans le cadre de l'opération spéciale de sécurisation menée dans ce district, véritable zone rouge en matière d'insécurité.

Les cas de kidnapping refont surface dans le district susmentionné. Dans la majorité des cas, l'autodéfense villageoise est impuissante car l'adversaire est souvent lourdement équipé, avec parfois de puissants fusils et autres armes de guerre. La population ne peut qu'appeler à l'aide. "Nous appelons l'État à voir de près l'insécurité à Tsaratanàna. La population en souffre beaucoup. On soupçonne une corruption, un haut placé, des représentants étatiques en poste dans le district, des chefs fokontany, des chefs d'arrondissement, des maires derrière ce phénomène ", déclare un originaire du lieu.

