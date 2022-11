Madagascar: Vie de parti - Norbert Lala Ratsirahonana quitte la direction de l'AVI

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Un vieux loup de la politique qui a été à l'école de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, écrivait Henri Radilifera, Norbert Lala Ratsirahonana reste, par ailleurs, à la disposition de son parti en gardant son statut de président fondateur. Fort de ses 84 ans, qu'il vient également de célébrer ce samedi, il reste ainsi au service de la Nation. " Le parti AVI reste ouvert à tous les partis ", a d'ailleurs continué Jean Jacques Rabenirina. Après cette tournée dans la capitale de la région Atsinanana, d'autres déplacements se trouvent dans l'agenda du parti et de ses responsables dans le cadre de la redynamisation de sa base. Ils aboutiront à la tenue du congrès qui devra accoucher d'un nouveau président national et déterminer le candidat du parti à la prochaine présidentielle même si celui-ci vient de renouveler son allégeance au président Andry Rajoelina.

Du chef du clan de descendances des " Hova Tsimahafotsy " d'Ambodifasina - Ambatolampy Avaradrano à la direction du pays en passant par la présidence du fokontany Volosarika à Ambanidia, Norbert Lala Ratsirahonana a presque tout vu. Il était également président de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), Premier ministre, chef d'Etat en 1996 et candidat aux élections présidentielles. Il a apporté toutes ses expériences dans le développement de son parti, et ce, afin d'assurer la relève. Lors du lancement de l'" AVI Leadership Academy ", il a déjà montré sa volonté de passer le flambeau à cette nouvelle génération. Durant ces 25 ans, l'AVI a toujours des élus et des responsables à tous les échelons du pouvoir. Norbert Lala Ratsirahonana fait toujours partie du cercle le plus fermé des présidents qui se succèdent. Ce qui lui a valu le surnom de " grand manitou " ou encore de " faiseur de rois ".

Du haut de ses 25 ans, le parti est suffisamment majeur pour voler de ses propres ailes. Une direction collégiale, à laquelle se trouve Jean Jacques Rabenirina, Johanita Ndahimananjara et Sylvain Rabetsaroana, s'occupe ainsi de faire tourner le parti jusqu'à ce le congrès, qui devrait s'organiser prochainement, décide de celui qui devrait être le nouveau président national du parti. " Nous sommes prêts à respecter les princes du parti, entre autres le respect de l'Etat de droit, la bonne gouvernance et de la démocratie dans toutes ses formes ", a fait savoir Jean Jacques Rabenirina en marge de cette célébration dans le Betsimisaraka.

Après avoir passé 25 ans à la tête de son parti, le Asa Vita no Ifampitsarana (AVI), Norbert Lala Ratsirahonana a décidé de mettre fin à cette fonction. " Il n'est pas facile de prendre une telle décision mais le temps est venu de s'arrêter et de donner la place aux autres membres ", a indiqué l'ancien chef d'Etat lors de son dernier discours en tant que président national de l'AVI dans le cadre de la célébration de son 25e anniversaire dans la capitale de la région Atsinanana, ce samedi. Si dans les pays africains, les présidents fondateurs sont souvent des présidents à vie, cette décision du désormais ex-numéro Un de l'AVI se présente ainsi comme une grande première dans la pratique politique africaine, mais surtout malgache.

