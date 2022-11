Madagascar: Basketball 3X3 - Quatre joueurs pour défendre la couleur malgache

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Après évaluation de 12 joueurs le plus en forme du moment notamment Faralahy, Bila et John entre autres, ces quatre joueurs ont reçu l'unanimité pour défendre la couleur malgache. À noter que Madagascar a terminé au troisième rang lors de sa première participation en 2017, avant de glisser au cinquième rang en 2018. Puis, en 2019, la Grande île a remonté à la quatrième place.

Une fois l'élite 16 terminé, les quatre joueurs unis pour défendre la couleur de COSPN à Cape Town s'envoleront pour l'Égypte. Il s'agit de l'incontournable et le meilleur marqueur Elly Randriamam- pionona, présent lors des trois premières éditions, d'Arnol Alpha Solondrainy et de Livio Ratianarivo avec deux participations respectives, et le nouvel homme Fiary Johnson Rakotonirina qui goûtera sa première sélection en 3×3.

Rééditer l'exploit fait aux jeux de la Francophonie de Maroc. La quatrième Coupe d'Afrique de basketball 3×3 aura lieu en Égypte du 3 au 4 décembre prochain. À moins de 13 jours du début de la compétition, la fédération malgache de basketball a sorti les grands moyens pour essayer d'aller le plus loin possible et concoctant une équipe formée de quatre joueurs les plus expérimentés en basketball 3×3.

