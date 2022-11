Madagascar: Télécrochet - Anisha en finale de la Star Academy 2022

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Gérer les tensions au sein du groupe, tout en assurant en termes de chansonnette. Une finale, quelque soit la compétition et la discipline, est vraiment autre chose. C'est le moment où il faut tout donner, être hyper focus et surtout se dépasser encore plus. Une finale c'est aussi les moments des regrets et des petits détails qui pourraient tout faire basculer.

Sauf si Louis continue sur sa lancée, ce concurrent a été exempt d'être évalué puisqu'il a tout de suite ses deux pieds en finale. Il se place donc en favori. Une montagne pour la Malgache, puisqu'elle a morflé à cause des autres candidates. Elle est attaquée de manière personnelle de toutes parts en ce moment. Anisha doit être plus qu'au top pour la finale.

Encore une fois, les candidats ou candidates d'origine malgaches brillent sur la scène des concours de chants internationaux. Anisha a gagné son ticket pour la finale de la Star Academy 2022 de la chaîne TF1 samedi soir. Et semble se replacer dans les favoris pour remporter la finale et les 100 000 euros qui viennent avec.

