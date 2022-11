Madagascar: HIGH-TECH - Les lauréats du concours Wot Awards primés

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Dans la réalité augmentée qui est focalisée dans le développement d'une application pour valoriser les monuments historiques de la capitale dans leurs anciennes facettes, c'est l'équipe Wa-team qui mène la cadence au niveau du classement. Une somme de 2 000 000 d'Ariary lui a été procurée en plus d'une collaboration avec la Commune Urbaine d'Antananarivo et la direction des arts de la culture et de la vie communautaire dans le projet " Aody ". Selon Nadia Rakotonaivo, membre fondateur de Wot, le nombre des participants a beaucoup augmenté cette année. "Les jeunes Malgaches ont un immense talent dans le domaine de la création et de la technologie et c'est la raison pour laquelle nous leur avons offert un projet pérenne afin de booster leur carrière " ajoute-t-elle.

" Product design " œuvrant dans la conception du design du Wot Awards, Rasanda Valery Sambatra est à la tête du classement et bénéficie d'un chèque d'une somme de 2 000 000 d'Ariary et recevra le droit de production de son œuvre. Randranto Rindra Jeremie en est le vice-champion, suivi de Rakotoarisoa Andriniaina Tefy, Ratefinanahary Henintsoa Jaofetra Ny Aina ainsi que Nombantsitoha Sarobidy.

La deuxième place a été attribuée à l'équipe "Phoenix " et "Motion pixl" à la troisième. Ils ont reçu un certificat d'appréciation de Wot Awards. La catégorie " Character design " consiste à imaginer, concevoir, dessiner et donner vie à un personnage. Randriamahatoraka Fenosoa Sandratra en sort gagnant avec un chèque de 2 000 000 d'Ariary et un contrat avec une maison d'édition pour promouvoir ses œuvres. Randrianjatovo Aly Zo Tanel se place à la deuxième place, suivi par Nasolomalala Setra, Razafitsialonina Tojosoa Fanilo et Onjaniaina Heritiana.

Gros lots. C'est dans une ambi-ance festive et en présence de nombreux artistes que les trois lauréats des cinq catégories de "Wot world of tech" ont reçu leur part de mérite dans la salle de spectacle de l'Institut français de Madagascar. Pour la catégorie de film d'animation, c'est l'équipe "Tovo" qui se place en première position avec une récompense de 2500euros et une opportunité de diffusion aux Rencontres du film court (RFC) ainsi qu'au PanAfricain Film and TV festival of Ouagadougou ou FESPACO 2023.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.