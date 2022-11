Afrique Australe: 11es JIOI - Les dates du 23 août au 3 septembre proposées

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le clan malgache a l'engagement et le soutien de l'Etat malgahe pour l'organisation de cette compétition inter-îles. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et le COM travaillent de concert pour les préparatifs. " Les travaux au niveau des infrastructures et de l'hébergement sont en bonne voie. Comme lors de la dernière édition des Jeux à Maurice en 2019, les délégations seront logées dans des hôtels", continue le SG du COM. Pour le moment, Madagascar a maintenu les 23 disciplines proposées lors de la réunion du CIJ, en janvier. Il s'agit de l'athlétisme incluant le handisport (h/f), le badminton (h/f), le basket-ball 3×3 et 5×5 (h/f), la boxe (h/f), le cyclisme (h), l'équitation (h/f), le foot-ball (h/f), le beach-soccer (h), l'haltérophilie (h/d), le hand-ball (h/d), le judo (h/d), le karaté (h/d), le kick-boxing (h/d), la lutte (h/d), la natation incluant le handisport (h/d), la pétanque (h/f), le rugby à 7 et à 15 (h/d), le taekwondo (h/d), le tir à l'arc (h/d), le tennis (h/d), le tennis de table (h/d), la voile (h/d), le volley-ball (h/d), le beach-volley (h/d) et le surf (h). Six nouvelles disciplines feront leur entrée lors de ces jeux : le tir à l'arc, le beach-soccer, le sport équestre, le basket-ball 3×3, le kick-boxing et le surf.

Pas de changement. Madagascar accueillera bel et bien les 11es Jeux des Iles. Ce sont les mots du président du Comité Olympique Malagasy (COM), Siteny Randrianasoloniaiko, lors de la réunion du Conseil International des Jeux des Îles (CIJ), qui s'est tenue par visioconférence le 17 novembre. Dans neuf mois, la Grande île recevra les sportifs et la jeunesse des îles riveraines de l'Océan Indien pour la troisième fois après 1990 et 2007. " Nous avons proposé les dates du 23 août et du 4 septembre pour la tenue de ces 11es Jeux en 2023. La pré ouverture est prévue le mercredi 23 octobre, la cérémonie d'ouverture officielle se déroulera le vendredi 25 octobre et celle de la clôture officielle sera programmée pour le dimanche 3 septembre ", nous a confié le Secrétaire général du COM, Harinelina Jean Alex Randriamanarivo. La prochaine réunion du CIJ, du 14 au 16 décembre à Madagascar, sera une occasion pour la Grande île de confirmer son engagement. La finalisation des règlements techniques et généraux ainsi que la visite des infrastructures sportives et du village des jeux figurent au programme. Siteny Randrianasoloniaiko, lors de son passage à Maurice, a tenu à rassurer les autorités sportives locales.

