Madagascar: Bande dessinée - Violence et " Trafika " de Rafally et Rolling Pen

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Tout se joue à la vitesse d'une balle ou d'un assassinat, pour le bien du côté visuel. Tandis que la féminité d'Ikala et sa sensibilité ne font que souligner la puissance de " Trafika ". Ce qui manque, des dialogues, parfois sans justesse par rapport aux personnages. Vu le marché où l'ouvrage va le plus s'orienter, pas de souci.

L'histoire résume assez bien l'ambiance actuelle à Madagascar, s'il est tenté de s'aventurer du côté obscur. " Cette sacoche est recherchée par tout le monde, pourtant, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans ", concède Rafally, l'auteur principal et le dessinateur. Et d'ajouter. " L'histoire a d'abord été publiée par un journal, voilà maintenant, elle se retrouve dans une bande dessinée ". Elle repose donc sur la rencontre de deux opposés, Gabriel et Ikala. Le premier est un truand à ses débuts qui a subtilisé la fameuse sacoche. La seconde est une ingénue. Pressée par les obligations familiales, alors elle est facile à influencer vers les petites magouilles. Leur parcours prend des allures de " road-movie " où l'arrière-goût de la violence, aux saveurs de latérite, se colle au fond de la gorge.

Tout cela pour une sacoche. Et pour la sortie de la bande dessinée " Trafika ", comprendre " trafic ", co-signée par Rafally et Rolling Pen aux éditions Des Bulles dans l'Océan Editions. L'annonce a été faite samedi après-midi dans les locaux du Sakamanga à Antsahavola.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.