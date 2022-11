Madagascar: Un week-end où la situation est contrastée

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Sur le plan international, la situation s'est brusquement aggravée quand la Corée du Nord s'est signalée par un tir de missile stratégique qui a survolé le Japon et s'est abîmé au large de ses côtes. Les géo-politologues ont signalé que le leader nord-coréen voulait montrer qu'il avait une certaine capacité de nuisance et qu'il ne fallait pas le négliger. C'est un week-end plein de contrastes que l'on vient de vivre et on peut voir que la situation actuelle est très mouvante. L'avenir n'est pas écrit.

Lors de la clôture de cette COP27, samedi soir, le ton est devenu plus sérieux et des engagements ont été pris dans ce domaine. Les résolutions devront, cette fois-ci, être appliquées par les grandes nations industrialisées. Un certain optimisme régnait dans les travées de la salle de conférence lors de la clôture officielle.

Les yeux de nombreux amoureux du ballon rond ont été braqués sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2022 au Qatar et se sont figés, en suivant le match Équateur-Qatar. Le spectacle fut grandiose et a permis aux millions de téléspectateurs d'oublier, l'espace de quelques heures, les grands problèmes que connaît le monde actuel.



