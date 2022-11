Afrique: Alternative au charbon de bois - Les combustibles à base de balles de riz promus par les Japonais

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Outre ces caractéristiques avantageuses, les Japonais soulignent également la facilité d'utilisation de leur machine de fabrication de combustible. D'après eux, son utilisation ne nécessite aucune compétence particulière et la machine peut facilement être déplacée vers les zones où sont accumulées les balles de riz. Bref, cette machine pourrait se présenter comme une grande solution aux problèmes de combustible de cuisson à usage domestique, pour les ménages. La JICA a également évoqué la possibilité d'utiliser le produit comme combustible pour les grandes chaudières et comme combustible de substitution au bois de chauffage et au charbon de bois.

D'après les explications, cette machine produit des copeaux curl et des balles de riz moulues, qui peuvent être utilisés, non seulement en tant que combustibles, mais également pour d'autres fonctions. La Grind Mill permet d'obtenir des balles de riz grossièrement broyées. " La chaleur de friction de 80° à 100°C pendant la production tue de nombreux germes. Elles possèdent d'excellentes propriétés d'absorption et de rétention d'eau, ce qui en fait un matériau idéal pour la litière du bétail. Elles peuvent également être utilisées comme sol de semis alternatif et sont plus légères que le sol ordinaire, ce qui entraîne une réduction des coûts ", a communiqué la JICA, en prélude à la séance de démonstration qui se tiendra demain. A noter que les copeaux curl sont fabriqués par la machine, à partir de balles comprimées et moulées en forme de spirale sans chauffage et possèdent une excellente inflammabilité. Selon les explications, aucun liant n'est ajouté pendant le processus de moulage, de sorte qu'aucun gaz toxique n'est émis pendant la combustion. De plus, en les utilisant comme substitut au bois de chauffage, la JICA met cette innovation en avant, en tant que solution contre la déforestation. En tant que combustibles neutres en carbone, les produits obtenus contribuent également à la réduction des gaz à effet de serre.

Propre, neutre en carbone, moins coûteux, écologique et respectueux de l'environnement. Tels sont les principaux avantages du charbon d'Akofa, issu de l'innovation pour les énergies alternatives, présenté par la JICA. Une société japonaise appelée Tromso a apporté une machine, dénommée Grind Mill, du Japon pour contribuer à la réduction de la déforestation et à la valorisation des résidus agricoles afin de substituer l'utilisation du charbon de bois à Madagascar. En effet, les arbres mettent du temps à pousser, mais le riz est récolté chaque année et chaque récolte produit beaucoup de balles de riz, pouvant produire une grande quantité d'énergie. Demain, une séance de démonstration de la machine de fabrication de combustibles solides à base de balles de riz se tiendra chez SODIRES, à la Zone Zital Ankorondrano.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.