Gabon: 8e Edition du Marathon du Gabon - Ali Bongo Ondimba donne le top départ du 10 km, du Semi-marathon et du marathon

Soulignons que le 19 novembre dernier, ont eu lieu les courses juniors (1,5 km et 3 km), et la Gabonaise de 5 km, réservée exclusivement aux femmes et dédiée à la lutte contre les cancers féminins avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO pour la Famille).

Ce dimanche 20 novembre a eu lieu le 10 km, le semi-marathon et le marathon qui s'étendent sur 42,195 km . A l'issue du Marathon, la tête de course a été remportée par Yator Daniel de nationalité Kenyane avec un record de 2heures 18 minutes et 37 secondes. Du côté des femmes, la première marche a été occupée par Cynthia Kogsei, de nationalité Kenyane avec un timing de 2heures 48 minutes et 49 secondes.

Après deux années de suspension pour cause de pandémie à corona virus, cette grande course internationale a vu la participation de 17 805 coureurs amateurs et professionnels sur de nouveaux parcours certifiés par les instances internationales .

