Afrique: COP-27 - Signature d'un accord sur l'indemnisation des pays vulnérables

" Un pacte dans lequel tous les pays font un effort supplémentaire pour réduire les émissions cette décennie conformément à l'objectif de 1,5 degré. Et un pacte pour mobiliser - avec les institutions financières internationales et le secteur privé - un soutien financier et technique aux grandes économies émergentes pour accélérer leur transition vers les énergies renouvelables ".

" Elles doivent accepter plus de risques et mobiliser systématiquement des financements privés pour les pays en développement à des coûts raisonnables ", a-t-il déclaré.

Le patron de la l'ONU a également souligné la nécessité de tenir la promesse longtemps retardée de 100 milliards USD par an de financement climatique pour les pays en développement, en établissant une feuille de route claire et crédible pour doubler les fonds d'adaptation.

Le programme de travail d'atténuation, qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre plus rapidement, catalyserait une action efficace et obtiendrait des assurances des pays clés sur des mesures immédiates pour relever l'ambition et nous maintenir sur la voie d'un réchauffement limité à 1,5 °C.

" Cette COP a fait un pas important vers la justice. Je salue la décision de créer un fonds pour les pertes et dommages et de le rendre opérationnel dans la période à venir ".

