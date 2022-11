Afrique: La Tunisie rêve en grand

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ils ont ensuite pris part à Corée/Japon 2002 et à Allemagne 2006, enchaînant trois éditions consécutives pour la première fois de leur histoire, mais ont quitté le tournoi dès le premier tour dans les deux cas. Ils ont fini lanterne rouge de leur groupe en 2002 et n'ont évité le même sort en 2006 qu'à la faveur d'une différence de buts légèrement supérieure à celle de l'Arabie Saoudite.

Une éclipse de 20 ans a suivi, durant laquelle de nombreuses autres sélections arabes et africaines ont laissé leur marque en Coupe du Monde. De retour à France 1998, les Aigles de Carthage se sont inclinés devant l'Angleterre et la Colombie, avant d'arracher un nul 1-1 à la Roumanie.

Après leur entrée en lice victorieuse sur le Mexique 3-1 grâce à des buts d'Ali Kaabi, Nejib Ghommidh et Mokhtar Dhouieb, ils ont encaissé une défaite aux mains de la Pologne et un nul face à l'Allemagne pour terminer à un point des places qualificatives.

Le jeune milieu est l'une des pépites les plus prometteuses du football tunisien. Il a laissé passer la chance d'évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo à Manchester United, préférant obtenir plus de temps de jeu en vue de la Coupe du Monde. Les supporters ont hâte de le voir étinceler sur les pelouses qataries.

Il a choisi très jeune de représenter la Tunisie plutôt que la France et il compte aujourd'hui 48 capes à son actif. Il aura un rôle crucial à jouer face à des pointures de la trempe de Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Eriksen, Paul Pogba et autres Eduardo Camavinga.

Il l'a montré contre le Chili, en déployant un milieu à 5 plus défensif pour contrôler l'entrejeu et étouffer le danger à la source. Au match aller des qualifications contre le Mali, il a toutefois placé les ailiers en position de latéraux pour consolider la défense.

Connu pour son amour de l'attaque, Jalel Kadri a, sans surprise, adopté un système en 4-3-3. Les talents offensifs à sa disposition, dont Youssef Maskni, Naim Sliti et Seif El-Din Khawi, associés à des milieux du calibre d'Aissa Laidouni et Elias Skhiri, lui offrent une myriade d'options pour articuler sa formation comme il l'entend.

En grande forme, les Aigles de Carthage ont enchaîné les performances lors de récents amicaux contre des adversaires musclés. On attend donc beaucoup d'eux au Qatar. La route vers la phase à élimination directe est cependant semée d'embûches, car ils trouveront sur leur chemin la France, championne du monde, une équipe du Danemark pétrie de talent, et des Australiens combattifs.

