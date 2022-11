Afrique: Le Ghana retrouve la Coupe du Monde... et une vieille connaissance

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les supporters ghanéens ont dû attendre l'édition 2006 pour voir leur pays accéder enfin à la phase finale de l'épreuve suprême. Sous l'impulsion des John Mensah, Stephen Appiah ou encore Asamoah Gyan, les Black Stars s'invitent en huitièmes de finale, avant de succomber face au Brésil. Quatre ans plus tard, les Ghanéens font encore mieux. Il faut en effet une performance héroïque de l'Uruguay de Diego Forlán et Luis Suárez pour leur barrer les portes des demi-finales.

Débarqué à l'Ajax Amsterdam au début de la saison 2020/21, Mohammed Kudus a déjà eu l'occasion de goûter à la Ligue des champions de l'UEFA et à la Ligue Europa. Ses dernières sorties dans la première compétition de clubs en Europe ne sont d'ailleurs pas passées inaperçues. Buteur contre les Rangers, Liverpool et Naples, il a également délivré une passe décisive face aux Écossais. Cette performance de haute volée lui a valu d'être élu Homme du match et de figurer dans l'équipe-type de la semaine. Il enchaîne aussi les buts en Eredivisie néerlandaise.

Depuis la saison dernière, il évolue à Al-Sadd, au Qatar. Celui que l'on présente volontiers comme le relai d'Otto Addo sur le terrain n'aura donc pas besoin de s'acclimater. Il lui revient maintenant d'endosser un nouveau costume, en prenant les plus jeunes sous son aile. Il aura certainement à cœur de faire profiter ses partenaires de sa grande expérience, y compris dans la plus prestigieuse des compétitions. Rappelons qu'en 2010, il avait été élu deuxième Meilleur jeune joueur en Afrique du Sud, derrière l'Allemand Thomas Müller.

Si l'on s'en tient aux faits, la première équipe alignée par l'ancien défenseur présente cinq différences majeures avec la dernière composition de Rajevac. Les jeunes Mohammed Kudus et Felix Afena-Gyan apparaissent comme les grands gagnants de ce remaniement, Addo les ayant promus titulaires. Sur le plan du jeu, le système hybride entre un 4-3-3 et un 4-2-3-1 mis en place par Addo a porté ses fruits, surtout sur le plan défensif. Souvent fébriles dans ce secteur, les Black Stars ont réussi à conserver leurs cages inviolées pour leur première sortie sous les ordres du nouveau sélectionneur (0-0). Addo a paru convaincu par la performance, ce qui l'a amené à reconduire le même onze de départ au retour. Ses hommes ont arraché un nul 1-1 en terre nigériane, un résultat synonyme de qualification pour la Coupe du Monde, en vertu de la règle des buts marqués à l'extérieur.

Au sein de ce groupe très relevé, le Ghana fait a priori figure d'outsider. Ses performances en dents de scie sur la route du Qatar en font toutefois un adversaire difficile à cerner. Il n'en reste pas moins qu'Addo peut s'appuyer sur un mélange intéressant d'expérience et de talent brut. Il s'agit maintenant pour lui de trouver le bon équilibre et d'insuffler un peu de confiance à ce groupe pour espérer créer la surprise au Qatar.

Versés dans le Groupe H, les quadruples champions d'Afrique affronteront le Portugal, la République de Corée et l'Uruguay. On imagine que les supporters ghanéens ont ressenti un petit pincement au cœur en découvrant que la Celeste figurerait au nombre de leurs premiers adversaires. Et pour cause : en 2010, les Black Stars avaient vu leur parcours s'interrompre au stade des quarts de finale, après une défaite aux tirs au but contre l'Uruguay concédée au terme d'un match complètement fou. Les retrouvailles s'annoncent donc particulièrement explosives, compte tenu de ce contexte. De plus, ce choc interviendra lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, de sorte que le destin des deux équipes pourrait basculer en fonction du résultat.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.