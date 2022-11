Afrique: Le Cameroun pour un retour plein de promesses ?

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Mais depuis cette magnifique épopée de 1990, les parcours du Cameroun en Coupe du Monde se suivent et se ressemblent : éliminé au premier tour lors des éditions de 1994,1998, 2002, 2010 et 2014.

Le Cameroun fait partie, avec le Sénégal et le Ghana, des nations africaines qui ont atteint les quarts de finale de cette compétition. C'était en 1990 en Italie. À l'époque, les compagnons de Roger Milla avaient même battu l'Argentine championne du monde en titre du grand Diego Armando Maradona, en match d'ouverture. Ce coup de tête de François Omam Biyik reste à ce jour l'un des buts les plus commentés sur le continent africain.

À 26 ans, Zambo Anguissa a atteint une maturité dans le jeu. Joueur volontaire avec une forte personnalité sur le terrain, il se montre très entreprenant et a un rôle clé dans le jeu du Cameroun. Il récupère ainsi beaucoup de ballons et témoigne d'un tempérament d'organisateur hors pair.

L'inventivité, l'improvisation, l'habileté et une vitesse d'exécution hors norme sont les caractéristiques techniques de Zambo Anguissa. Mais sa principale qualité reste cette faculté de se sortir d'un pressing grâce à ses dribbles. Un plus incontestable pour ce milieu récupérateur.

Meilleur buteur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec huit réalisations, Abouchou arrive au Qatar sûr de ses qualités et confiant, comme il a déclaré sur FIFA+ : Nous n'avons rien à envier au Brésil. Nous sommes une grande équipe, nous représentons un grand pays et nous avons les moyens d'aller loin. Laissons notre jeu parler pour nous. Ce tournoi va réunir les meilleures équipes de la planète. Si nous voulons être compétitifs, il va falloir bien se préparer."

Un style de jeu bien défini, donc. Rigobert Song assume totalement son pragmatisme et son envie de faire déjouer ses rivaux avec des prestations plus solides que spectaculaires.

Après une qualification épique face à l'Algérie, le Cameroun sera bel et bien au Qatar pour la huitième Coupe du Monde de son histoire, un record pour un pays africain. Et la bande de Vincent Aboubakar compte marquer de son empreinte cette compétition.

Quelques semaines après cette élection, Rigobert Song, capitaine emblématique du Cameroun et recordman en sélection avec 137 capes a pris la tête des Lions Indomptables. Objectif : redorer le blason de la nation verte rouge et jaune sur le plan international.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.