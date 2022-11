Afrique: Sénégal - Unis pour marquer l'Histoire

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il faut attendre 2018 pour revoir le Sénégal en Coupe du Monde, du côté de la Russie. Pleine d'espoir, la génération Sadio Mané débute son Mondial contre la Pologne. Comme un clin d'œil du destin c'est Mbaye Niang le numéro 19 (numéro que portait Pape Bouba Diop en 2002), qui ouvre la marque. Le Sénégal s'impose 2-1. L'espoir renaît. S'ensuit un match nul contre le Japon 2-2 et surtout une défaite contre la Colombie 1-0. Le Sénégal partage une égalité parfaite avec les Samouraïs Bleus : 4 points, 4 buts marqués et 3 buts encaissés.

Peu d'observateurs auraient misé sur la bande d'El-Hadji Diouf face aux Bleus. Déterminés, les Ouest-africains battent la France grâce à un but de Pape Bouba Diop. Un exploit qui fera date dans l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde : "Quand on est rentrés à l'hôtel, on zappait à la télévision et on voyait qu'on était sur toutes les chaînes du monde, tout le monde ne parlait que de nous. Toutes les télévisions, en Chine, en Asie, en Amérique du Sud, dans chaque maison des Lions. On avait accompli un travail extraordinaire",dira El-Hadji Diouf sur FIFA+.

De par son attitude et son port de tête, il apparaît plus imposant qu'il ne l'est (1,86 m). Dans ses interventions au sol ou en l'air, il se montre explosif. Résistant à l'effort, il impose des combats à ses adversaires directs.

Le natif de Saint-Dié-des-Vosges est un défenseur avec une grande capacité de récupération de ballons. Sur le plan offensif, en position de relance, il se contente souvent de n'être qu'un relais pour ses coéquipiers. Cependant, face au but, par sa détente et son excellent jeu de tête, il se montre souvent efficace, notamment sur les coups de pied arrêtés.

"Le coach est un vrai meneur d'hommes. On est vraiment sa troupe", souligne Abou Diallo. Une proximité avec ses "garçons" comme il l'aime les appeler, qui est charnière de la philosophie du coach Aliou. "Le fait qu'il a été joueur et capitaine de sélection, cela le rend crédible. À chaque causerie, ou en aparté, nous buvons chacuns de ses mots", conclut le défenseur des Lions de la Teranga.

Pour cause, depuis 2018, la finale de la Ligue des champions de l'UEFA a vu au moins la participation d'un ou plusieurs joueurs sénégalais (Sadio Mané en 2018, 2019 et 2022 avec Liverpool ; Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo en 2020 avec le Paris Saint-Germain ; Edouard Mendy en 2021 avec Chelsea).

