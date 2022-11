Afrique: Qatar 2022, 5 joueurs à suivre - Sénégal

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Mobile et technique, avec une appétence pour le dribble et les projections offensives, Iliman Ndiaye pourrait très bien être une des révélations de cette Coupe du Monde. À surveiller de très près.

Fougueux, rapide et ambidextre, Ndiaye est avant un joueur polyvalent, un véritable couteau-suisse qui fait le bonheur d'Aliou Cissé. Il peut jouer sur le front de l'attaque, sur les ailes ou en pointe, et même en numéro 10, où il s'illustre comme meneur de jeu.

Transformé par ses performances stratosphériques durant la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, Nampalys Mendy est un joueur nouveau. À 30 ans, le milieu de terrain vient de donner un second souffle à sa carrière et s'apprête à découvrir pour la première fois un Mondial.

Idrissa Gana Gueye est le poumon de l'effectif sénégalais. Il sait aussi bien temporiser le jeu que l'accélérer. Métronome, Gana Gueye aime apporter le surnombre et faire la dernière passe. Il excelle aussi dans l'entrejeu, en tant que sentinelle, où ses qualités de récupérateur et son habileté d'aller saisir les ballons dans les pieds de l'adversaire sont mises en avant. Sa lecture du jeu et sa capacité à lire les trajectoires sont des qualités essentielles à l'identité de jeu du Sénégal.

Il dispose aussi une aisance technique remarquable, qui le rend capable de briser les lignes en contre-attaque et d'apporter des solutions intéressantes face à une équipe regroupée. Grâce à son 1m86, Kalidou Koulibaly impose un véritable défi physique. Dur sur l'homme, Kalidou Koulibaly est sûrement l'un des défenseurs les plus rugueux de sa génération.

Il est l'homme de confiance d'Aliou Cissé. Nommé capitaine en 2019, soit un an après la Coupe du Monde en Russie, le nouveau joueur de Chelsea est l'atout essentiel de la défense sénégalaise. Le droitier a pour principal qualité la confiance qu'il dégage sur le terrain. Ses interceptions sont précises, ses relances efficaces. Propre et adroit, le Sénégalais possède cette capacité de lancer rapidement le jeu en faisant le bon choix.

Il y a quatre ans, Édouard Mendy faisait ses gammes au Stade de Reims. Depuis il est devenu l'un des meilleurs portiers de la planète. Avec les Blues de Chelsea, le Sénégalais a atteint les sommets. Vainqueur de la Ligue des champions et de la Supercoupe de l'UEFA en 2021, le dernier rempart des Lions de Téranga a vu ses prestations récompensées par le prix The Best - Gardien de but de la FIFA en janvier dernier.

Ce titre est de bon augure pour une sélection qui ne veut pas réitérer le mauvais dénouement de sa campagne mondiale de 2018 en Russie. En effet, les Lions de la Teranga sont devenus la première nation dans toute l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™ à avoir été éliminée en phase de groupes à cause du fair-play (les hommes d'Aliou Cissé avaient le même nombre de points que le Japon, c'est-à-dire 4, mais 2 cartons jaunes de plus que les Samouraïs bleus).

