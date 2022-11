Afrique: Maintenant ou jamais !

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Je soutiens pleinement la création d'un processus intergouvernemental global et inclusif sous l’égide des Nations Unies. J'ai exhorté toutes les organisations internationales et tous les États membres à résister aux tentatives visant à empêcher cet important pas en avant, et donc à remettre en question notre engagement mondial à lutter contre les flux financiers illicites et l'abus fiscal par les entreprises pour appuyer les objectifs de développement durable.

Bien que l'OCDE ait joué un rôle important dans ces domaines, il est clair qu’après dix années de tentatives de réforme des règles fiscales internationales, il n'y a pas de substitut au forum international, inclusif et transparent sous les auspices des Nations Unies. J'exhorte les pays à demeurer engagés dans l'élaboration d'une convention fiscale sous l'égide des Nations Unies et à encourager l'OCDE à jouer un rôle de soutien à cet égard.

En septembre, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est engagé à soutenir de telles négociations. Dans ce rapport, il a souligné l’absence d'inclusion dans tous les instruments et fora actuels relatifs à la fiscalité internationale et à la transparence.

Un tel instrument a l'obligation de fixer des normes internationales ambitieuses, de créer les mécanismes de transparence et de responsabilité en vue d’atteindre l'objectif sur les flux financiers illicites et de créer un organisme fiscal intergouvernemental global et inclusif sous les auspices de l'ONU, dont la G77+Chine demande la création depuis longtemps.

