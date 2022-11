Soudan: Le Conseil indien rencontre la Fédération des chambres de commerce

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il convient de noter que la délégation en visite participera aux activités de la cinquième Conférence sur les graines oléagineuses et les légumineuses qui s'est tenue à Khartoum ce mois-ci et comprend un certain nombre d'hommes d'affaires indiens de la sécurité travaillant dans le domaine de l'industrie des huiles végétales et de ses exportations.

La délégation indienne a exprimé sa volonté d'apporter un appui et une formation dans le domaine du développement et de la promotion des exportations agricoles et oléagineuses en particulier, et de la mise en place et de la gestion des bourses de produits agricoles, soulignant la grande expérience du Conseil dans ces domaines.

Khartoum — La Fédération des chambres d'industrie a discuté avec la délégation du Conseil indien pour la promotion des exportations d'oléagineux et de ses produits, les domaines de la coopération conjointe dans le développement des exportations et de l'industrie des huiles végétales dans les deux pays.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.