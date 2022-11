Afrique: L'Émir de l'État de Qatar inaugure la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Des représentations artistiques mettant en avant les valeurs de respect, de connaissance et de tirer profit de des différences entre les peuples ont également été présentées au cours de la cérémonie, dans une invitation à faire converger les cultures et à répandre l'amour et la bonté entre les gens pendant le tournoi ; en plus des représentations accueillant les invités, les fans et les équipes qualifiées du Qatar, et d'autres représentations sur les moments importants de l'histoire du football et de la passion des peuples pour ce sport.

La cérémonie a également inclus des vidéos sur la culture marine et terrestre qui a distingué les habitants de la Péninsule Arabique, et leur communication avec le monde à travers la mer.

La cérémonie a débuté par des spectacles culturels présentant des aspects importants de l'histoire de l'État du Qatar et des pays Arabes qui célèbre et honore les invités, en signe symbolique du Qatar accueilant tous les supporters du monde entier.

La cérémonie d'ouverture a également assisté par Leurs Majestés, Altesses et Excellences les leaders des pays frères et amis, les chefs des délégations et des comités et fédérations olympiques, ainsi que Leurs Excellences les chefs des missions diplomatiques accréditées à l'État, les hauts responsables sportifs et un grand nombre de fans.

"La cérémonie d'ouverture a assisté en présence de Son Altesse l'Émir Père Cheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, le Représentant Personnel de Son Altesse l'Émir Cheikh Jassim bin Hamad Al-Thani, Son Altesse Cheikh Abdullah bin Khalifa Al-Thani, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Khalifa Al-Thani, S.E. Cheikh Jassim bin Khalifa Al-Thani, S.E. le Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, S.E. le Président du Conseil de la Choura Hassan bin Abdullah Al Ghanim, ainsi qu'un certain nombre de leurs Excellences Cheikhs et Ministres.

Je souhaite que toutes les équipes participantes aient une excellente performance de football et un esprit sportif élevé. Je vous souhaite à tous de passer un excellent moment de joie et de suspens. Que ces jours soient inspirateurs de bonté et d'espoir.

Des gens de différentes races, nationalités, croyances et idéologies se réuniront ici au Qatar et autour des écrans, dans tous les continents pour partager les mêmes émotions fortes.

Dès ce soir, et durant vingt-huit jours, nous suivrons, en compagnie du monde entier, la majestueuse fête du football, dans cet espace ouvert à la communication humaine et civilisée.

Nous avons bossé, avec beaucoup d'autres, pour que ce soit l'un des tournois les plus réussis. Nous avons fait l'effort et tout investi pour le bien de toute l'humanité. Enfin, nous sommes arrivés à ce jour de l'ouverture, le jour que vous avez attendu avec tant d'impatience.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.