Congo-Kinshasa: A Kinshasa, William Ruto et Félix Tshisekedi évoquent la sécurité dans l'est du pays

Le point sur les combats entre les FARDC et le M23 Selon plusieurs sources, société civile et sécuritaires, contactées ce lundi 21 novembre au matin, les combats repris ont principalement dans le groupement de Tongo. C'est toujours dans le territoire de Rutshuru, mais du côté est, de l'autre côté du parc des Virunga. C'est aussi la porte d'entrée du Masisi. Des témoins évoquent des détonations du côté de Kabizo et Kanaba.

Au cours de la conférence de presse au sortir de ce tête-à-tête avec Félix Tshisekedi, William Ruto, qui visite la RDC pour la première fois en tant que président de la République kényane, a insisté sur les conséquences régionales de la crise sécuritaire dans l'Est congolais, écrit notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi . Sans entrer dans les détails, il a affirmé que sa présence à Kinshasa a pour but de réaffirmer l'engagement de son pays à faire tout le nécessaire pour appuyer la RDC.

