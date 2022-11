Algérie: Energie et Mines - Arkab reçoit une délégation du FMI

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

De son côté, Mme Verdier a exprimé sa satisfaction de cette entrevue qui lui a permis de s'informer sur les perspectives de développement du secteur de l'énergie et des mines en Algérie, notamment "la consolidation et l'évolution positive des paramètres macroéconomiques, comme les revenus des exportations des hydrocarbures et la fiscalité pétrolière", conclut le communiqué.

M.Arkab a rappelé également les efforts du secteur pour "la diversification de l'économie nationale à travers de développement de la pétrochimie, la transformation minière et le développement des énergies nouvelles et renouvelables".

Au cours de cette rencontre, tenue au siège du ministère et inscrite dans le cadre des consultations annuelles du FMI, au titre de l'Article IV, M. Arkab a présenté les grands axes du programme de développement du secteur de l'énergie et des mines, ainsi que les nouveaux cadres réglementaires qui régissent les activités hydrocarbure et minière, précise la même source.

