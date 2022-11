Algérie: Les frères Racim, fondateurs de l'école algérienne de l'enluminure et de la miniature

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Omar Racim, également "un des pionniers" de la presse en Algérie, "a contribué à la sauvegarde et à la pérennisation de l'art de la miniature, face aux politiques et tentatives du colonisateur français de le faire disparaître, en l'enseignant à d'autres artistes, dont son frère Mohamed Racim", a ajouté l'intervenante.

Lors d'une conférence intitulée "La dimension historique et esthétique de l'école algérienne de la miniature", dans le cadre du 12e Festival international de la miniature et de l'enluminure qu'abrite Tlemcen, la chercheuse a affirmé que "le mérite de la fondation de cette école revient aux deux frères Racim, en particulier Omar Racim qui a eu recours à l'enluminure, à la miniature et à la calligraphie dans la conception de ses journaux...".

TLEMCEN — L'académicienne à l'Université de Tlemcen et chercheuse dans le domaine des arts, Mohtari Faiza a indiqué samedi à Tlemcen que les frères Omar et Mohamed Racim "ont fondé une véritable école algérienne" de la miniature, insistant sur "la nécessité de documenter cet art et de procéder à son étude académique, en vue de le pérenniser".

