Ghana: Mondial 2022 - Portugal - Ghana, " Un match clé " pour Cristiano Ronaldo

Un premier objectif qui semble clairement atteignable, selon les dires de Cristiano Ronaldo. L'attaquant de Manchester United, qui a retrouvé le groupe portugais depuis deux jours, a déclaré que le collectif portugais était d'ores et déjà prêt à entrer dans cette compétition " L'équipe est prête. La compétition se déroule à une période différente de l'année mais ça ne sera pas une excuse pour nous, tout est préparé. Il s'agit maintenant d'attendre et de voir ce qui va se passer ", a indiqué le capitaine.

Interrogé en conférence de presse ce lundi matin, le quintuple Ballon d'Or a expliqué l'importance de cette première rencontre pour la suite de la compétition. " Le premier match, c'est toujours le match clé de la phase de groupe. Si on entre du bon pied, ça va nous booster et nous mettre en confiance pour la suite. Après, il faudra penser match après match. Mais on sait que si on gagne le premier, on ne sera plus très loin de la qualification au tour suivant ", a-t-il lancé.

