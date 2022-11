Algérie: L'université doit se mettre au diapason du développement pour contribuer à la croissance économique et sociale

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a également insisté sur l'impératif pour le citoyen d'être une "valeur ajoutée" pour l'économie locale, en s'efforçant de répondre aux besoins des collectivités locales et aux besoins de sa société par la création de la richesse et de l'emploi.

Le ministre qui a rencontré les étudiants et les directeurs de nombreuses universités, a noté, en outre, "que l'université qui est créatrice d'entreprises économiques, par l'innovation et la créativité, se doit d'orienter la formation supérieure et la recherche scientifique, à son niveau, vers la couverture des besoins du citoyen. Elle se doit de former un citoyen et un producteur à la fois", a-t-il préconisé.

M.Baddari a estimé, en outre, que l'université algérienne doit former un "diplômé créatif, innovant et porteur d'un projet créateur de richesse et d'emplois" grâce aux " diplôme start-up" et "diplôme brevet d'invention" récemment introduits dans le secteur.

"L'université doit être au diapason du développement et devenir une locomotive de la croissance sociale et économique", a indiqué le ministre lors d'une visite d'inspection à l'université Djilali Bounaâma de Khemis Miliana.

