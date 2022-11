Afrique: L'Algérie engagée dans la mise en œuvre du plan d'action de lutte contre la résistance aux antimicrobiens

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a appelé à établir une feuille de route pour des interventions prioritaires, avec un accent particulier sur le bon usage des antimicrobiens, et à renforcer la collaboration aussi bien transdisciplinaire que multisectorielle avec une approche "One Heath" afin de préserver les antimicrobiens pour les générations futures.

Il faut persévérer pour atteindre les objectifs assignés et veiller à ce que les éléments clés du plan d'action national pour combattre la résistance aux antimicrobiens soient mis en œuvre et traduits en actions concrètes et mesurables.

Pour le ministre, le premier objectif de ce plan consiste à informer les citoyens et les personnels de la santé humaine et animalière, sur le problème de résistance aux antimicrobiens, en les sensibilisant quant à ses répercussions, relevant à ce propos l'importance de la participation de l'Algérie au Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (GLASS), à travers le Réseau algérien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), étant un laboratoire de référence, outre la surveillance et le suivi de cette résistance chez les animaux à travers le dispositif mis en place par le ministère de l'Agriculture.

Le ministre a indiqué, dans ce cadre, que l'Algérie n'est pas épargnée par ce problème qui constitue une des plus dangereuses menaces pour la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement durable, ajoutant que cette journée est une occasion pour rappeler les efforts consentis et le progrès réalisé dans ce domaine.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur de la prévention et de l'éducation sanitaire au ministère, Djamel Fourar, lors d'une journée d'étude organisée dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, M. Saïhi a précisé que l'Algérie réaffirme, à l'instar des autres pays, son engagement à lutter contre la résistance aux antimicrobiens, à travers la mise en œuvre du plan d'action national élaboré à cet effet, notamment en consacrant la célébration de cette Journée nationale en vue de l'institutionnaliser et la Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens.

