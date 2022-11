Sud-Soudan: Prendre des mesures immédiates pour répondre aux souffrances des personnes déplacées

El Obeid — La situation des personnes déplacées à l'intérieur du pays continue de s'aggraver en raison des conflits en cours entre les groupes ethniques Ngok et Twiic Dinka, dans l'un des quatre comtés appelés Aneet Romamer dans la zone administrative d'Abyei. La solidarité totale avec la population confrontée à une véritable catastrophe humanitaire est venue de l'évêque du diocèse d'El Obeid, Yunan Tombe Trily. Le prélat, qui est également président de la Conférence des évêques du Soudan et du Sud-Soudan (SSSCBC), après une visite pastorale à la paroisse de Sainte-Marie, dans la zone administrative d'Abyei, a lancé un appel à Caritas Sud-Soudan et à d'autres agences des Nations unies pour une intervention immédiate.

"Je demande à Caritas, et en particulier à Caritas Sud-Soudan, d'agir immédiatement pour sauver la population d'Abyei en fournissant des vivres et des services de santé aux habitants d'Aneet et d'Agok." L'évêque a exhorté les gouvernements du Soudan et du Sud-Soudan à demander aux ONG et aux agences des Nations unies de fournir également une aide humanitaire rapidement. "Je demande instamment à la République du Soudan et au Sud-Soudan de travailler dur et de trouver rapidement une solution au problème d'Abyei."

En février 2022, un nouveau conflit interethnique a éclaté entre les Ngok Dinka de la zone administrative d'Abyei et les Dinka Twiic Mayardit de l'État de Warrap, en raison d'une revendication territoriale sur une partie d'un marché local. Selon des sources locales, les violences, les incendies de maisons et le pillage des biens ont repris le 10 octobre, entraînant des pertes de vies humaines et le déplacement de milliers de personnes des deux côtés. La situation est vraiment dramatique.

Le pape François a déclaré qu'il était prêt pour une visite dans le pays, reportée à juillet 2022. S'adressant aux participants à la Rencontre des médecins avec l'Afrique Cuamm, qui s'est tenue au Vatican le 19 novembre 2022 (voir Fides 18/11/2022), le Souverain Pontife a anticipé la nouvelle du voyage, qui devrait avoir lieu au début de 2023. "Lorsque nous prions 'donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien', nous devrions bien réfléchir à ce que nous disons, parce que tant, trop d'hommes et de femmes, de ce pain ne reçoivent que les miettes, ou même pas cela, simplement parce qu'ils sont nés dans certains endroits du monde", a-t-il déclaré en référence à la population sud-soudanaise.

Abyei est une zone de 10 546 km2 située à la frontière entre le Sud-Soudan et le Soudan, qui s'est vu accorder un "statut administratif spécial" par le protocole de 2004 sur la résolution du conflit d'Abyei (protocole d'Abyei) dans l'accord de paix global (APG) qui a mis fin à la deuxième guerre civile soudanaise. En vertu du protocole d'Abyei, la région a été considérée, à titre provisoire, comme faisant simultanément partie de la République du Sud-Soudan et de la République du Soudan.

Toutefois, à la suite de différends continus qui ont dégénéré en violences et menacé l'accord de paix de 2004, un processus d'arbitrage international a redessiné la frontière d'Abyei en 2009 pour la réduire et ne plus l'étendre vers le nord. Cette frontière révisée a maintenant été approuvée par toutes les parties.