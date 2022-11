Sénégal: Mondial 2022 - Pape Gueye et Bamba Dieng sur le coupe du monde " On rêve de la gagner "

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Même discours du côté de Pape Gueye, qui dévoile également les ambitions élevées du Sénégal. " J'étais au petit-déjeuner avec Chancel (Mbemba) quand j'ai appris que j'étais sélectionné et Bamba (Dieng) aussi. J'étais très content et fier, c'est un rêve de jouer une Coupe du Monde. Cela faisait partie de mes objectifs, je suis très content d'être au Qatar aujourd'hui. C'est un groupe de qualité. On est à la Coupe du Monde donc il n'y a pas de petite nation, on respecte tout le monde. Après, on est conscient de nos qualités, on a des tops joueurs dans notre équipe donc on se doit de rêver comme les grandes nations. Une victoire finale ? Tout est possible. On a des objectifs élevés. On a la qualité pour jouer contre les plus gros, on rêve de gagner cette Coupe du Monde ", a affirmé le milieu de terrain marseillais.

Sur le compte Twitter de l'OM, les deux joueurs ont partagé leur fierté de représenter leur pays au Qatar. " C'est toujours une fierté de représenter sa nation. On est là pour représenter le pays et donner le maximum. On sait que ce ne sera pas facile mais on travaille en sachant ce qui nous attend ", a d'abord confié Bamba Dieng.

Le jeune Pape Gueye (23 ans) est sans aucun doute une des plus grandes pépites de l'Olympique de Marseille. En effet, il a déjà participé à 9 rencontres du côté en Ligue 1 en inscrivant un but. Il pourra peut-être profiter de cette sélection au Sénégal et de la terrible absence du leader Sadio Mané pour s'imposer dans l'effectif des Lions de la Teranga. A ses côtés, c'est son coéquipier Bamba Dieng, lui aussi attaquant, qui aura aussi une carte à jouer pendant le Mondial. A 23 ans, le natif de Pikine n'a participé qu'à 7% des rencontres de l'Olympique de Marseille et pourra montrer au monde entier qu'il mérite plus de temps de jeu.

