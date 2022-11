Afrique du Nord: Progrès considérables dans la protection de l'enfance en Algérie

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le programme des festivités marquant la célébration de la journée mondiale des droits de l'enfant dans la wilaya d'El Tarf a prévu plusieurs activités sportives et de loisirs, ainsi que des représentations théâtrales et des jeux d'animation pour les enfants.

Mme Chorfi a insisté également sur l'importance du rôle dévolu à la société civile, "un maillon fondamental en matière de protection sociale", rappelant dans ce contexte, l'importance de l'aide et des alertes destinées à l'instance nationale de la protection et la promotion de l'enfance, sur le numéro vert 1111, ainsi que sur les différents supports de communication de cette structure.

Après avoir rappelé que l'Algérie a ratifié toutes les conventions internationales concernant l'enfance, étant convaincue que "l'avenir est tributaire de ce que nous garantissons aujourd'hui à nos enfants", la même responsable a rappelé, dans son intervention, les politiques tracées et les lois adoptées par l'Etat dans le domaine de la protection et la promotion de l'enfance, en application des instructions du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune.

Au cours d'une cérémonie organisée à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des droits de l'enfant, tenue à la bibliothèque principale de lecture publique en présence du wali M. Harfouche Ben Arar, de la représentante de l'UNICEF en Algérie, et de plusieurs représentants de départements ministériels concernés par l'enfance, Mme Chorfi, a souligné que l'Algérie a adopté des lois et prévu des programmes denses en coordination avec plusieurs secteurs, tout en mettant l'accent sur les efforts de l'Etat consentis en matière de protection de l'enfance.

