Ile Maurice: Ryan Lucas Laurette obtient la liberté conditionnelle

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pour rappel, Ryan Lucas Laurette, ainsi que son père Bruneau, ont été arrêtés vendredi,4 novembre après une descente de la Special Striking Team dans une maison que loue l'activiste-politicien à Petit-Verger. Et 46 kilos d'haschich d'une valeur marchande de Rs 231 millions, deux armes à feu et une somme de Rs 80 000 ont été saisis lors de cette perquisition.

Il avait été arrêté le 4 novembre pour trafic de drogue allégué. Et ce lundi 21 novembre, Ryan Lucas Laurette, fils de l'activiste-politicien Bruneau Laurette, a comparu devant la cour de district de Moka où il a été libéré contre une caution de Rs 100 000 sous la première charge, trafic de drogue et Rs 15 000 pour la deuxième, possesion d'armes à feu.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.