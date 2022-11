Afrique: Qatar 2022, 5 joueurs à suivre - Maroc

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Boufal incarne à la perfection l'ailier moderne : dribbleur et buteur, il peut tout aussi bien tenir le rôle d'avant-centre. Parallèlement, il n'hésite pas à se mettre au service des autres, par sa générosité dans l'effort et le replacement.

Amrabat a parfois du mal à s'imposer dans les duels. Associée à la montée en puissance de Lucas Torreira, cette lacune explique sans doute son statut de remplaçant en fin de saison dernière. Néanmoins, sa capacité à freiner les attaques adverses, à couper les lignes de passe et à fermer les espaces fait de lui une vraie valeur ajoutée dans le système marocain. Il apporte aussi une touche de diversité grâce à ses passes en profondeur et ses frappes longue distance.

Doté d'un talent exceptionnel, le défenseur le plus cher de l'histoire de la Ligue 1 française ne manque pas de caractère non plus. En mal de temps de jeu au Real, il n'a pas hésité à quitter l'Espagne pour rejoindre le Borussia Dortmund, sous forme de prêt.

Hervé Renard a été le premier à lui faire confiance, alors qu'il n'avait que 17 ans, 11 mois et sept jours. Ces débuts précoces lui valent d'être actuellement le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe du Maroc après Hachim Mastour, qui n'a cependant plus jamais porté le maillot de la sélection par la suite.

Si le championnat de Turquie ne jouit pas de la même réputation que la Premier League anglaise, où il a passé six ans, Saïss reste un atout pour son équipe, de par ses qualités de leadership et sa persévérance.

Le tirage au sort a placé les Lions de l'Atlas dans le Groupe F, en compagnie de la Croatie, vice-championne du monde, de la Belgique, troisième en Russie, et du Canada, qui a terminé en tête de la compétition préliminaire de la Concacaf après avoir notamment devancé le Mexique et les États-Unis.

