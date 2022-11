Ile Maurice: Baisse mondiale du prix des carburants - La STC joue les prolongations

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le député affirme que depuis 2014, le gouvernement a utilisé la vente des carburants pour financer le déficit budgétaire. "Il a imposé une série de taxes sur les produits pétroliers. À vrai dire, il y a plus de 50 % de taxes sur le litre de carburant. Les précédents gouvernements taxaient les produits alcoolisés et la cigarette, mais celui-ci taxe l'essence et le diesel. Ce faisant, personne n'y échappe. Les petits Mauriciens qui roulent une mobylette tout comme les hauts cadres qui conduisent une grosse cylindrée paient les mêmes taxes. Ce n'est pas normal." De plus, rappelle le député, les taxes sur les carburants affectent toute la chaîne de production et, par ricochet, les consommateurs.

Les mouvements citoyens, les partis politiques ainsi que l'Association pour la protection des consommateurs réclament tous une baisse immédiate des prix des carburants. Le président du Mouvement militant mauricien, Reza Uteem, insiste pour que le gouvernement revoie sa politique. "J'insiste, il faut baisser les prix des carburants. Il y a un règlement qui dit que quand il y a une baisse de 4 % sur le plan mondial, il faut que ce soit répercuté sur les consommateurs. Or, nous constatons qu'il y a eu une baisse de 20 % sur le plan international et la STC n'a pas suivi", maintient-il.

D'après un spécialiste du secteur, il est fort probable que la STC doive payer une prime à son fournisseur et c'est pour cette raison que les prix de référence affichés dans sa structure de prix sont élevés. "Si les consommateurs paient les carburants aussi cher, c'est en raison des diverses taxes et des prélèvements, mais aussi il y a la prime que la STC devrait payer à son fournisseur. Elle aurait dû négocier avec une compagnie d'État pour avoir un meilleur prix. Les compagnies privées réclament une prime. C'est grâce à cela qu'elles survivent."

D'après un document utilisé par des acheteurs qui est en notre possession, l'essence et le diesel continuent de baisser sur le plan mondial. Au 9 novembre, par exemple, l'essence, en Free on Board (FOB), était vendue à 639,45 dollars et le diesel à 131,35 dollars, selon l'Arabian Platts.

Les statistiques démontrent que les prix des carburants ne sont pas montés en flèche ces derniers temps. Il y a même une baisse comparativement au début d'année. Quand le PPC s'est réuni le 1er juillet pour fixer le prix de l'essence à Rs 74,10 le litre et celui du diesel à Rs 54,55, la STC avait payé l'essence à 1 133,55 dollars et le diesel à 145,13 dollars. Le PPC a eu une nouvelle réunion en septembre et a maintenu le prix de l'essence à Rs 74,10 et celui du diesel à Rs 54,55, alors que la STC avait acheté l'essence à 980,32 dollars et le diesel à 141,42 dollars.

Les prix des carburants continuent à alimenter l'actualité. Le Petroluem Pricing Committee (PPC) doit se rencontrer au plus tard le 14 janvier pour décider s'il baissera ou pas les prix de l'essence et du diesel. De son côté, la State Trading Corporation (STC) étudie actuellement les offres des soumissionnaires qui ont participé à un appel d'offres pour lui fournir du "fuel oil" pour la période de février 2023 à janvier 2024. Elle a également lancé un appel d'offres pour l'achat de "white oil".

