Ile Maurice: Accusé d'avoir poignardé et brûlé son ex-concubine - Le constable Buldy décrit comme un homme au caractère chaud

Un planteur de la région a alerté les autorités samedi matin de la présence d'une voiture incendiée d'où sortait toujours de la fumée. Des pompiers et une équipe de la police de Lallmatie se rendent sur les lieux. Les restes de la mère de famille sont retrouvés après que les flammes ont été éteintes. L'arme présumée du crime a été sécurisée par les enquêteurs. La piste criminelle est alors privilégiée après les analyses de la police scientifique. L'autopsie, pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Maxwell Monvoisin, n'a pu déterminer les causes du décès.

Dans sa vidéo, le policier avait justifié son acte en accusant son ex-compagne de lui être infidèle. Ainsi, le vendredi fatidique, au lieu d'aller remettre son fils à Sanjana, le policier Buldy l'a confié à ses proches. Sanjana, ignorant ce qui l'attendait, va rejoindre son ex en chemin, pensant qu'elle va prendre son fils mais le policier la force à monter dans sa voiture et ils se dirigent vers le champ de canne à St-Julien Village.

Pendant ce temps, la mère de Sanjana, ne la voyant pas rentrer dans la nuit de vendredi, alerte la police samedi. La femme de 55 ans, qui habite Caroline, Bel-Air, relate aux enquêteurs que sa fille qui vit avec elle n'est pas rentrée à la maison. Elle était partie à la rencontre de son ex pour récupérer son fils, indique sa mère. Le couple a vécu en concubinage pendant deux ans, puis il s'est séparé l'année dernière. L'enfant allait chez son père pour quelques jours et ensuite ce dernier venait le déposer et Sanjana le récupérait dans la rue. La jeune femme avait bénéficié d'une protection order contre le policier car elle disait être victime de violences.

"Il venait au boulot et effectuait son travail. Orphelin de père, nous savons qu'il rencontrait des problèmes familiaux. Il avait déjà quitté la maison et était resté dans le barrack de la police pendant deux semaines avant d'emménager dans une maison qu'il louait à Flacq, avec sa sœur", confient des agents qui le connaissent. Ces derniers disent aussi qu'il faisait face à des difficultés financières. "Li ti pé fer bann extra duties bokou pou ed li", poursuivent ses collègues.

