Ile Maurice: "Precautionary measure" - La compagne de Bruneau Laurette allègue être suivie par une femme

Bruneau Laurette, lui, souhaite être confronté à la vidéo que la SST dit avoir réalisée lors du raid avant de donner sa version des faits. Les enquêteurs n'ont pas encore accédé à cette demande. Ses avocats, Mes Shakeel Mohamed, Neelkanth Dulloo et Rouben Mooroongapillay, ont alors évoqué le "judge's rule" et souhaitent que le représentant du bureau du Director of Public Prosecutions donne son avis.

Bruneau Laurette et son fils seront de nouveau présentés à la cour de district de Moka aujourd'hui. L'enquête sur Ryan Laurette étant presque bouclée, ses avocats, Meˢ Sanjeev Teeluckdharry, José Moirt et Akil Bissessur, comptent loger une motion pour sa remise en liberté conditionnelle.

Pour rappel, la maison de Dominique Raya avait été perquisitionnée le 4 novembre après l'arrestation de Bruneau Laurette et de son fils Ryan par la Special Striking Team (SST). Rien de compromettant n'avait été retrouvé chez elle ce jour-là. La SST avait arrêté Bruneau Laurette et son fils de 23 ans à Saint-Pierre après avoir saisi du haschich, estimé à Rs 231 millions, dans le coffre de la voiture qu'utilise l'activiste. Des armes à feu et une somme de Rs 80 000 avaient aussi été saisies lors de cette opération.

