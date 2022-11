Congo-Kinshasa: Agression rwandaise - Les Indignés à la première ligne des manifestants

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Aujourd'hui où le Rwanda et l'Ouganda opèrent à visages découverts dans l'Est du pays, les Indignés pensent qu'il est temps que les Congolais prennent à coeur l'ampleur de ce drame qui frappe la population afin de mener un plaidoyer d'ensemble pour mettre fin aux tueries, viols et autres sévices soumis aux enfants, aux femmes et à la population civile innocente de ces parties du pays. C'est donc dans le cadre de cette sensibilisation et pour faire entendre la voix du Congolais que ce mouvement a pris une part active à cette manifestation organisée à Kinshasa. Il promet de ne pas baisser les bras jusqu'à la cessation complète de cette situation d'insécurité installée en RDC par ses voisins et d'autres groupes armés internes.

Pour mettre fin à cette situation d'insécurité et de meurtre qui a élu domicile dans cette partie du Congo, les Indignés ont préconisé, à plusieurs reprises, la rupture des relations avec ces deux pays, la purge au sein de l'armée et des services de sécurité pour y chasser tous les infiltrés, ainsi qu'un tribunal pénal pour la RDC, s'appuyant notamment sur le rapport Mapping des Nations unies.

Dans leurs actions, les indignés accusent le Rwanda et l'Ouganda d'être des agresseurs de la RDC. Ce mouvement a toujours vu derrière le M23 ces deux pays voisins de la RDC. Alors que beaucoup n'étaient pas encore arrivés à cette conclusion, le MISS-RDC pointait déjà du doigt les présidents Kagame et Museveni comme auteurs du malheur qui frappe le peuple congolais, principalement des provinces de l'Est du pays, depuis plus de deux décennies.

Pour cette manifestation pacifique, la société civile, les confessions religieuses, les mouvements citoyens et autres groupes de pression se sont mobilisés comme un seul homme pour dénoncer le complot de la Communauté internationale contre le Congo et pour dire non à sa balkanisation. A l'issue de cette manifestation, les Indignés de la situation sécuritaire en RDC se sentent fiers de voir les forces vives de la nation congolaise adhérer à la cause noble de leur lutte. " Aujourd'hui, toute la nation congolaise a compris la portée de la noble lutte du Mouvement des indignés. Les Indignés sont optimistes et croient en la victoire finale du peuple congolais qui doit s'approprier les mécanismes de sécurisation populaire pour protéger ses terres ", ont souligné les membres de ce mouvement citoyen.

Plus de 50 000 manifestants se sont rangés derrière le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (MISS-RDC), dans les rues de Kinshasa, pour dénoncer haut et fort le complot international contre la RDC et pour dire non à la balkanisation du pays. La marche est partie du Palais du peuple pour chuter devant l'Institut national de recherche biomédicale, sur l'avenue des Huileries.

