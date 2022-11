Afrique: Climat - Emmanuel Macron appelle à un sommet en 2023 Paris

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La COP27 s'est conclue dimanche avec plus d'un jour de retard, et avec un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi sur un échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. " Il faut en faire plus ", a estimé le Premier ministre britannique. Rishi Sunak a salué " les progrès " réalisés pour les pays les plus vulnérables face au réchauffement climatique. Il a toutefois ajouté qu'il fallait " faire plus. Il n'y a pas de temps pour la complaisance ", a-t-il écrit dans un communiqué. La France a salué les pas en avant réalisés pour l'aide aux pays pauvres dans l'accord final. Il " répond aux attentes des pays les plus vulnérables ", a assuré, dans un communiqué, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Elle a regretté qu' " aucune avancée n'a été obtenue sur la nécessité de faire des efforts supplémentaires de réduction des gaz à effet de serre et sur la sortie des énergies fossiles ".

Le président français a annoncé, le 20 novembre, vouloir organiser un sommet à Paris en 2023 pour mettre en place " un nouveau pacte financier " avec les pays vulnérables, alors que la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, s'est terminée sur un bilan contrasté. " Nous avons besoin d'un nouveau pacte financier avec les pays les plus vulnérables. J'y travaillerai avec nos partenaires en vue d'un sommet à Paris avant la prochaine COP " qui doit se tenir à Dubaï, fin 2023, a annoncé le président français. La compensation des dégâts causés par le changement climatique déjà subis par les pays les plus pauvres a été actée par la COP avec la création d'un fonds spécifique. " Je crois vraiment que c'est historique ", a indiqué le ministre de l'Environnement de la Zambie. " C'est un résultat très positif pour 1,3 milliard d'Africains ", a-t-il ajouté.

