Egypte: Feu la COP 27 !

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Alors que la population humaine vient tout juste de franchir le cap de huit milliards d'individus, l'on peut être certain qu'elle fera en sorte tôt ou tard que la dégradation de la nature ne provoque pas sa disparition. En témoignent " Les solutions africaines pour le climat " et l'" Appel à la jeunesse " lancés par la Fondation Brazzaville à Charm el-Cheikh, à quelques heures de la clôture de la COP 27 dont nous rendons compte dans ce numéro.

Le second mérite de cette COP 27 qui ne se voit pas encore de façon claire a été de sensibiliser les nouvelles générations aux dangers mortels que leurs aînés se sont révélés incapables d'appréhender réellement. Sur les cinq continents, aujourd'hui, l'on voit, en effet, les jeunes se mobiliser de différentes façons pour critiquer le manque de dynamisme dont font preuve leurs gouvernants et faire entendre la voix de la raison que ceux-ci n'entendent visiblement pas. Une mobilisation dont les effets politiques se font d'ores et déjà sentir comme le montrent les résultats des élections nationales ou locales dans nombre de pays, en Europe et en Amérique du Nord notamment.

Celui, d'abord, de permettre à de hauts dirigeants de lancer haut et clair des avertissements sur la dégradation accélérée de la nature, sur les effets dramatiques de la déforestation, sur les atteintes portées à l'environnement par la surindustrialisation et la sururbanisation, mais aussi de souligner le rôle croissant que jouent les nations de l'hémisphère Sud dans la protection de la Terre. Un appel à la raison que le président du Congo, Denis Sassou N'Guesso, a lancé dès le début de ce sommet et qui a été d'autant plus entendu que le Bassin du Congo s'impose désormais comme le premier poumon de la planète en raison de la dégradation accélérée du Bassin de l'Amazonie dont le Brésil de l'ancien président Jair Bolsonaro est largement responsable.

La vingt-septième conférence sur le climat, qui s'est achevée ce week-end sur les berges de la Mer Rouge à Charm-el-Cheikh, en Egypte, restera marquée dans l'Histoire de ce temps comme une nouvelle grand-messe dont les décisions n'auront pratiquement aucun effet sur la lutte vitale contre le dérèglement climatique qui menace l'avenir de l'humanité. Prévisible avant même que débute ce sommet mondial auquel participaient près de deux cents chefs d'Etat et de gouvernement, cet échec qui ne dit pas son nom n'a donc rien de surprenant. Il confirme que dans ce domaine très stratégique, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres, le noble discours l'emporte plus que jamais sur la réalité, le verbe sur l'action, la poésie sur le concret.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.