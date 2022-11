Afrique Centrale: Elections générales en Guinée équatoriale - La communauté de Brazzaville a voté dans le calme

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Installé dans l'enceinte de l'ambassade de Guinée équatoriale à Brazzaville, le bureau de la République du Congo qui couvre également la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda, a ouvert ses portes dès 8h. Ils étaient, en effet, une trentaine à départager les trois candidats à l'élection présidentielle dont le président sortant, Teodoro Obiang Nguema, du Parti démocratique de Guinée équatoriale et l'opposant Andrès Essono Ondo de la Convergence pour la démocratie sociale.

Plus de 400 000 Equato-Guinéens étaient appelés aux urnes, le 20 novembre, pour élire leur président de la République, leurs députés, sénateurs et conseillers municipaux. Un devoir civique que la communauté équato-guinéenne de Brazzaville a accompli dans le calme et la transparence.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.