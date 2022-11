Cote d'Ivoire: Actions gouvernementales- Patrick Achi présente les acquis et les perspectives pour 2023

Le Premier ministre, Patrick Achi, a présenté, ce lundi 21 novembre 2022 aux Ivoiriens les acquis en 2022 et les perspectives pour 2023 en matière d'actions gouvernementales, notamment dans les questions d'éducation/formation emploi des jeunes, d'économie et secteur privé, de social, de politique, de sécurité et de perspectives de développement de la Côte d’Ivoire et des grands évènements à venir. C’était lors d’une conférence de presse qui a eu lieu à la Primature, à Abidjan- Plateau.

Selon Patrick Achi, ces acquis sont le résultat de la mise en œuvre des cinq axes directeurs prévus par le Gouvernement pour 2022. Notamment accélérer les chantiers d’infrastructures stratégiques pour renforcer la dynamique de notre croissance, amplifier les chantiers de transformation de notre économie pour rendre un secteur privé dynamique et plus fort, agir pour le progrès social et la croissance partagée et continuer à mener des actions structurelles qui modernisent notre nation. Mais aussi et surtout poursuivre enfin l’action de redressement moral du pays menée par le Chef de l’Etat ivoirien et l’action résolue pour la stabilité, la crédibilité et la sécurité de notre région.

En présence des journalistes de la presse nationale et internationale et d'un grand nombre de membres du gouvernement, Patrick Achi, a rappelé que dans un contexte mondial marqué par les conséquences de la pandémie à Covid-19, la guerre en Ukraine ayant occasionné une flambée des prix des produits alimentaires et du carburant et des répercussions du changement climatique, le Gouvernement ivoirien « a su réagir vite et avancer ».

Dans le domaine du social, a-t-il dit, les efforts du gouvernement se sont intensifiés en 2022, à travers des mesures fortes pour atténuer l'impact. Entre autres, près de 700 milliards de Fcfa de subventions pour le carburant, le plafonnement des prix de 21 produits de grande consommation, contre quatre auparavant, en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations, le soutien au secteur du vivrier, la hausse du prix du cacao et la fixation du prix de la noix de cajou, la subvention accordée au secteur de la boulangerie (plus de 6,5 milliards de Fcfa) ...

L'on enregistre l'électrification de 450 nouvelles localités et 165 000 branchements effectués dans le cadre du Programme électricité pour tous (Pept). Dans ce même secteur de l'électricité, a révélé Patrick Achi, la Côte d'Ivoire est passée de 1,1 million d'abonnés en 2011 à 3,5 millions d'abonnés en 2022.

Selon le chef du gouvernement ivoirien, ce sont également 72% de taux d'accès des populations aux centres de santé en 2022, l'opérationnalisation de la Couverture maladie universelle (Cmu), avec plus de 1 000 milliards de Fcfa injectés pour permettre aux plus démunis de se soigner à moindre coût, la construction de 312 établissements sanitaires de premier contact, la réhabilitation et l'équipement de 360 centres de santé sur l'ensemble du territoire et 30 000 poches de sang distribuées à des femmes en couche.

Il s'agit aussi de près de 144 000 foyers bénéficiaires du programme Filets sociaux en 2022, à raison de 36 000 Fcfa par trimestre et par ménage, de la réhabilitation de près de 3 800 Pompes à Motricité Humaine (PMH) en zone rurale.

Toujours dans le cadre du social, Patrick Achi a dit que 1 800 souscripteurs sur 2 500 à l'opération de logements sociaux lancée, il y a quelques années par l'État, ont été déjà remboursés.

Également, il annoncé pour bientôt la construction de 7 500 logements à Abidjan pour atteindre 25 000 logements dans quelques mois sur l'ensemble du pays. A cela, s'ajouteront 5 000 logements dont le financement est annoncé par la Société Financière Internationale (Sfi) dans le cadre de la réforme du secteur du logement.

Dans le secteur de l'éducation/formation emploi des jeunes, l'on note, en 2022, la construction de 43 collèges, l'acquisition de 567 salles de classes et la distribution de près de 5 millions de kits scolaires. Au titre du deuxième Programme social du Gouvernement (PSGouv 2), 10300 enseignants contractuels recrutés au cours du PSGouv 1 ont été intégrés à la Fonction publique en 2022, près de 14 000 jeunes apprenants ont été insérés dans la vie active en 2022, notamment dans les zones frontalières du nord et le PSGouv 2 a offert aux jeunes, notamment des zones frontalières du Nord, 32 000 opportunités d'emplois pour des phases d'apprentissage, d'emploi, etc.

Les grands chantiers

Concernant les grands chantiers d’infrastructures, Patrick Achi a cité l'achèvement du Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro, l’achèvement du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d’Abidjan qui sera inauguré dans quelques jours ; les infrastructures de soutien à la production vivrière locale, avec la livraison prochaine du marché de Bouaké ; les infrastructures pour la fluidité du transport dans le Grand Abidjan ; les infrastructures de mobilité régionales avec la finalisation de l’autoroute Yamoussoukro-Tiebissou ou l’accélération de la Côtière ; et les infrastructures de la Can 2023.

Sur le plan économique, Patrick Achi a dit que le partenariat avec le secteur privé a été renforcé. Il a également relevé que sur neuf agricoles prévues dans le pays pour moderniser notre agriculture et atteindre la souveraineté alimentaire, l'agropole du Nord a été lancé en 2022 et l'agropole du Bélier (Centre) est déjà opérationnelle. Le lancement du Programme Pepite et celui du Guichet unique de développement des Pme, (Gude) avant la fin d'année sont autant d'acquis. Au niveau politique, Patrick Achi s'est félicité de la consolidation du dialogue politique, de la rencontre entre les trois grands leaders, de la fin du statut de réfugiés ivoiriens dans le monde. Pour Patrick Achi, la Côte d'Ivoire est un pays robuste et solide, enviée de tous car le pays est en paix.