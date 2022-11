Cote d'Ivoire: Secteur éducation/formation- En 2022 , plus de 43 collèges et de 567 salles de classes ont été construits

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Dans le domaine de l'enseignement supérieur, interpellé sur le cas des docteurs non recrutés à la Fonction publique, Patrick Achi a invité les diplômés à s'orienter vers d'autres formations. Il a dit que le Gouvernement est disposé à les accompagner vers des formations passerelles et des reconversions en dehors de leur formation universitaire.

Il a dit que neuf centres de formations multidisciplinaires, l'ouverture de centres de formation accélérée et l'ouverture de garages-écoles à Abobo et bientôt à l'intérieur du pays permettront d'insérer dans la vie active les apprenants, surtout ces jeunes sans qualification ou avec un faible niveau de formation.

Parlant toujours de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et convaincu de que ce secteur est porteur, le chef du gouvernement ivoirien a annoncé qu'un million de formations sont prévues sur les dix prochaines années, à raison de 400 000 formations qualifiantes et 600 000 formations diplômantes.

Patrick Achi a annoncé que le Programme national de stage d’apprentissage et de reconversion, lancé nationalement le 24 octobre 2022, est déjà déployé dans les zones de fragilités au nord et proposera sur l’année près de 32 000 opportunités de stages-écoles, d’apprentissages ou de formations de reconversion. Pendant que près de 14 000 jeunes apprenants ont été insérés dans la vie active en 2022.

Dans le secteur de l'éducation/formation et de l'emploi des jeunes, en 2022, l'on note la construction achevée de 43 collèges, l'acquisition de 567 salles de classes, et la distribution de près de 5 millions de kits scolaires, a déclaré le Premier ministre, Patrick Achi, au cours d'une conférence de presse sur les acquis de l'action gouvernementale en 2022 et les perspectives pour 2023.C'était ce lundi 21 novembre 2022 à Abidjan-Plateau, face à la presse nationale et internationale.

