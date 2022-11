Togo: Un Trophée d'Excellence décerné à l'ESA

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les OUC constituent à la fois une compétition de grande envergure et un cadre d'expression, d'identification et de développement des talents des étudiants dans des domaines ciblés, en adéquation avec les priorités des États membres, en matière de formation et d'insertion professionnelle. Elles représentent non seulement un exercice d'intégration culturelle et d'enrichissement mutuel par un échange d'expériences, mais aussi une tribune qui permet, à chaque étudiant, de présenter ses aptitudes devant un jury international lors de la phase finale, d'être suivi sur internet via une plateforme dédiée et d'être repéré par divers organismes partenaires du CAMES (universités, entreprises, institutions).

Créées en 2013, les Olympiades Universitaires du CAMES (OUC) offrent aux étudiants en master et doctorants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'espace CAMES, la possibilité de limer leur savoir, leur savoir-être, leur savoir-faire et leur intelligence à ceux de leurs pairs, dans les disciplines prioritaires retenues par le CAMES, avec un focus particulier sur un des 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Organisée par le CAMES, avec l'appui des points focaux des Institutions d'Enseignement Supérieur et de la Recherche signataires du protocole d'accord relatif à ce projet, cette compétition a permis aux candidats de se soumettre à une épreuve individuelle en ligne, portant sur le thème " Villes et communautés ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables ", qui correspond au onzième Objectif de développement durable (ODD).

Le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) a récompensé les lauréats de la troisième édition de ses Olympiades universitaires, lors d'une Soirée de l'Excellence, ponctuée d'un Dîner de gala, placée sous le Haut Patronage de Son Excellence Professeur Adama DIAWARA, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire tenue le vendredi 18 Novembre 2022 à Radisson Blu Hôtel Abidjan. C'était en présence du Fondateur-Directeur Général, Dr Charles BIRREGAH de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) du Togo.

