Mali: Un prêtre allemand porté disparu à Bamako

À ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée par ses proches qui précisent que le père Hans Joachim Lohre n'avait " aucun conflit connu avec qui que ce soit ", qu'il vit au Mali depuis plus de trente ans, qu'avant d'entrer à l'Ific, il y a trois ans, il a fréquenté différentes paroisses, enseigné à l'aile bamakoise de l'Université catholique d'Afrique de l'ouest et qu'il s'est toujours personnellement impliqué pour " faire retomber les tensions inter-religieuses " et " favoriser le vivre-ensemble. "

La police malienne a été prévenue et des recherches auraient été engagées. L'ambassade d'Allemagne n'a souhaité communiquer aucune précision et renvoyé au ministère allemand des Affaires étrangères.

Il n'est jamais arrivé à la paroisse Sainte Monique, de Kalabankoura, où il devait assister à une messe. Le Père Hans Joachim Lohre, surnommé Père Ha-Yo, réside et enseigne à l'Ific, l'Institut de formation islamo-chrétienne de Bamako (Ific). Dimanche matin, selon plusieurs proches dont un dirigeant de l'Ific, le Père Ha-Yo est d'abord parti en voiture, avant de revenir rapidement chercher quelque chose dans sa chambre. Son véhicule n'est plus reparti et la croix que le prêtre allemand porte habituellement sur lui a été retrouvée par terre, près du véhicule, où ses confrères disent avoir également repéré des traces inhabituelles, " comme s'il y avait eu une altercation ", affirme l'un d'entre eux.

