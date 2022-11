Togo: Une histoire de femme et de famille

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'exposition itinérante et pédagogique se déroule de novembre 2021 à décembre 2023 dans 500 villes en France et à l'étranger.

La finalité de ce projet est une exposition présentant des photographies et des textes écrits par des célébrités et des personnalités, sans que les textes ne corroborent, ne soulignent ni ne traduisent forcément l'image et vice-versa.

La photographe togolaise Lina Mensah exposera ses clichés les plus symboliques du 25 novembre au 10 décembre à l'Institut français de Lomé dans le cadre d'une exposition organisée à l'initiative du Collectif 'mots et maux de femmes'.

